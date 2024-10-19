Пленный рассказал об окопах ВСУ в опасной чернобыльской зоне

Украинское командование приказывало солдатам рыть окопы и строить укрепления в районе Чернобыльской АЭС, где уровень радиации в 12 раз превышает норму. Об этом РИА «Новости» заявил взятый в плен в Курской области военный ВСУ Виталий Озимов.

Он рассказал, что в составе монтажной роты строил огневые точки в Киевской области, в том числе в Чернобыльском районе. Военные отказывались работать в зоне с повышенным уровнем радиации, но командование сообщило, что мнение солдат никого не интересует.

В итоге военнослужащие рыли окопы у Чернобыльской АЭС по полтора часа в день в течение трех месяцев, заключил Озимов.

Ранее военные отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ массово сложили оружие после того, как на Кураховском направлении сбросили российские агитационные листовки. В бумагах была информация о том, как правильно сдаться в плен. Перешедшие на сторону ВС России украинские солдаты пожаловались на невыносимые условия службы и отсутствие поддержки со стороны командования.