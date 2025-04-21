Украинские войска за 30 часов нарушили объявленное пасхальное перемирие 4900 раз. Об этом сообщило Минобороны .

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За это время ВСУ применили 90 беспилотников, из которых восемь — вне зоны специальной военной операции, все их уничтожили. Кроме того, украинские военные шесть раз попытались атаковать в ДНР и Курской области, но все атаки удалось отбить.

Однако в военном ведомстве отметили, что в целом интенсивность ведения огня днем 20 апреля значительно снизилась. Российские военные строго соблюдали режим перемирия, а после его истечения продолжили выполнять задачи, поставленные Верховным главнокомандующим.

Накануне вечером официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин не давал команды продлить пасхальное перемирие.