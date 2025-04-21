ВСУ нарушили пасхальное перемирие почти 5000 раз
Украинские войска за 30 часов нарушили объявленное пасхальное перемирие 4900 раз. Об этом сообщило Минобороны.
За это время ВСУ применили 90 беспилотников, из которых восемь — вне зоны специальной военной операции, все их уничтожили. Кроме того, украинские военные шесть раз попытались атаковать в ДНР и Курской области, но все атаки удалось отбить.
Однако в военном ведомстве отметили, что в целом интенсивность ведения огня днем 20 апреля значительно снизилась. Российские военные строго соблюдали режим перемирия, а после его истечения продолжили выполнять задачи, поставленные Верховным главнокомандующим.
Накануне вечером официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин не давал команды продлить пасхальное перемирие.