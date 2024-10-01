За два с половиной года Вооруженные силы Украины завезли в Угледар огромное количество боеприпасов. Об этом РИА «Новости» сообщил командир стрелкового полка с позывным Одиссей.

Сейчас боевики пытаются растратить боекомплект, паля по все стороны, отметил офицер.

«Думаю, что украинское командование понимает: удержать город уже не получится, а оставлять нам снаряды не горит желанием», — добавил он.

Бойцы ВСУ продолжают держаться за счет дронов-камикадзе, но их количество постепенно сокращается. Для эффективного использования FPV-дронов владение такой высотой, как Угледар, имеет ключевое значение. За городом нет ни господствующих высот, ни жилой застройки, отметил Одиссей. Поэтому неудивительно, что враг так цепляется за этот рубеж, заключил офицер.

Украинская армия перебросила в Угледар подкрепление, состоящее преимущественно из недавно мобилизованных военных. Боевики стали массово сдаваться в плен, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.