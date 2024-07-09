«Это не так». В Кремле ответили Зеленскому на обвинения в адрес премьера Индии

Песков: визит Моди в Москву не навредит усилиям по урегулированию на Украине

Фото: РИА «Новости»

В Кремле не согласны с позицией Владимира Зеленского и считают, что визит премьера Индии Нарендры Моди в Москву не навредит урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

Ранее украинский президент заявил, что визит Моди якобы нанесет сокрушительный удар по мирным усилиям на Украине.

«Это не так», — ответил Песков.

На переговорах с российским президентом Владимиром Путиным индийский премьер предложил любое содействие для установления мира на Украине.

В июне Индия отказалась подписывать коммюнике саммита в Швейцарии, а свое присутствие на нем объяснила тем, что хотела понять позиции сторон, чтобы выработать путь к урегулированию.

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