Индия оправдалась за свое участие в саммите по Украине

Замглавы МИД Капур: Индия участвовала в саммите по Украине для понимания мнений

Индия принимала участие в швейцарской конференции по Украине, чтобы понять различные точки зрения и найти путь к устойчивому урегулированию конфликта. Об этом заявил замглавы МИД Индии Паван Капур, его слова привели на сайте ведомства.

«Наше участие в этом саммите и постоянное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами направлены на понимание различных точек зрения, подходов и вариантов, чтобы найти путь вперед к устойчивому разрешению конфликта», — сообщил дипломат, представлявший Индию на саммите в Швейцарии.

К прочному миру приведут только те варианты, которые выгодны обеим сторонам, отметил Капур. Поэтому Индия не подписала коммюнике по итогам саммита.