Эксклюзив 03 мая 2024, 22:59 Это не случайность. Пожар на заводе в Берлине назвали акцией против поставок оружия ВСУ Военный эксперт Михайлов: пожар на военном заводе в Берлине не был случайностью

Читать 360 в

В Берлине сгорел завод по производству ЗРК IRIS-T SLM, которые обещали поставить на Украину. Столицу Германии накрыло химическим облаком, полиция предупредила жителей о ядовитых газах. В конце апреля немецкие «левые радикалы» сожгли летний домик главы крупнейшего в стране военного концерна Rheinmetall. Могут ли эти два события быть связаны между собой, корреспондент 360.ru Елена Кононова выясняла вместе с военным экспертом и директором Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгением Михайловым.

«В принципе, я допускаю связку этих событий и возможную диверсию на этом заводе», — заявил собеседник телеканала.

Реклама

Михайлов отметил, что в Германию переехали сотни тысяч бывших советских граждан, русскоговорящих и поддерживающих правое движение. Также нельзя исключать немецких партизан. Эксперт пояснил, что обычные немцы понимают, чем грозит столкновение с Россией, которая может «наказать Германию» за поставки высокоточного и другого оружия киевской хунте.

«Я здесь не допускаю случайности, я думаю, что это целенаправленная акция, демонстрация того, что есть внутри самой Германии силы, которые против боевых действий на Украине», — подчеркнул Михайлов.

Как сообщило издание Ura.ru, огонь охватил четыре этажа, часть здания обрушилась. На заводе находились синильная кислота и цианид меди, берлинцев предупредили об опасности образования ядовитого цианистого водорода, который распространяется по воздуху вместе с дымом.