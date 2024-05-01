Левые радикалы подожгли дом руководителя немецкого оборонного концерна | 360°

Мир 01 мая 2024, 13:20 Левые радикалы подожгли дом руководителя немецкого оборонного концерна Bild: в Германии сожгли дом главы концерна Rheinmetal за поставки оружия Украине IMAGO/Sepp Spiegl / Global Look Press

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Злоумышленники подожгли в немецкой коммуне Хермансбург летний дом, принадлежащий главе крупного военного концерна Rheinmetall Армину Паппергеру. Ответственность за поджог взяли на себя «левые радикалы». Об этом сообщила газета Bild.

По информации издания, левые экстремисты объяснили, что сожгли здание из-за поставок оружия Украине. По их мнению, концерн обогащался за счет конфликта.

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«В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы установили зажигательное устройство на садовом домике Армина Паппергера», — процитировал радикалов RT.

По данным активистов, Rheinmetall продавал украинской стороне старые типы танков и боеприпасы, получая от этого большую прибыль.

Ранее Украина обратилась в Министерство обороны Германии с просьбой передать ВСУ 812 беспилотников-разведчиков Vector. Глава компании Quantum Systems Флориан Зайбель рассказал, что запрос поступил во время его совместного с вице-канцлером Робертом Хабеком визита в Киев.