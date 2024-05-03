Часть Берлина заволокло ядовитым дымом | 360°

Мир 03 мая 2024, 14:45 Часть Берлина заволокло ядовитым дымом Berliner Zeitung: из-за пожара на заводе часть Берлина накрыло ядовитым дымом

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Металлообрабатывающий завод загорелся в районе Лихтерфельде. Из-за пожара некоторые районы столицы Германии накрыло ядовитым дымом. Об этом заявила газета Berliner Zeitung.

Площадь пожара составила порядка двух тысяч «квадратов». По информации издания, сотрудники предприятия эвакуировались с его территории самостоятельно.

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Ведомство по гражданской обороне предупредило жителей Берлина об опасности, им направили экстренные оповещения, сообщило РИА «Новости». Сообщения о ядовитом дыме поступили примерно в 13:00 (14:00 по московскому времени). Специалисты отметили, что вредные облака будут двигаться в северном направлении.

«Даже если облака дыма не видны, следуйте инструкциям», — указали в распространенном ведомством предупреждении с пометкой «опасность».

Ранее пожар произошел на мебельном заводе в Москве. Огнеборцы оперативно потушили возгорания, для этого спасатели задействовали три вертолета авиационного центра. Пожарные сбросили на горящую фабрику 235 тонн воды. Из-за ЧП никто не пострадал.