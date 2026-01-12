Симоньян: РФ не бомбит Киев, потому что там «наш Крещатик и наша Лавра»

Российские военные не бомбят Киев, потому что там «наш Крещатик» и «наша Лавра». Об этом в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше все. И если это не будет все завтра опять наше, то будет послезавтра», — отметила Симоньян.

Медиаменеджер уточнила, что это ее личное мнение как журналиста и человека, который не имеет государственной должности.

После взрывов в Киеве здание Верховной рады Украины осталось без отопления и воды. Часть левого берега осталась без электричества. В городе также ограничили работу метро, а вместо электротранспорта пустили дополнительные автобусы.

Ранее Симоньян пообещала Украине возмездие за атаку на кафе в Хорлах. Причастных к атаке выловят, зачистят и выпотрошат, заявила журналист и добавила, что отсидеться в Аргентине не получится.