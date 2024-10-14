Президент Украины Владимир Зеленский срочно отправился в Европу после того, как «Рамштайн» отменили. Его цель — получить поддержку Европы в вопросе вступления в ЕС и обеспечения безопасности, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran .

«Зеленский потерпел неудачу с американцами, так что теперь он ездит по Европе и пытается заставить европейцев вмешаться и взять на себя ответственность», — сказал он.

Украинский лидер надеется на быстрое присоединение к Европейскому союзу. Однако, по мнению эксперта, это может привести к серьезным экономическим проблемам для ЕС. Многие страны уже ясно дали понять, что не поддерживают идею вступления Украины в союз.

Зеленский ищет поддержки у европейцев, чтобы они гарантировали ему безопасность, которую без участия американцев они обеспечить не могут.

«Так что это конец», — резюмировал Меркурис.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что Запад может заменить Зеленского весной или летом 2025 года. Наиболее мягкий способ вывести его из игры — провести выборы президента Украины.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что даже на Украине увидели в Зеленском угрозу для мира.