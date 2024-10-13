Соскин: Зеленский делает все, чтобы развязать третью мировую войну

Президент Украины Владимир Зеленский своим поведением подталкивает мир к третьей мировой войне. Об этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в своем блоге на YouTube .

«Зеленский реально провоцирует начало третьей мировой войны своими действиями» — сказал он.

По мнению эксперта, украинский лидер оторван от реальности из-за чувства безнаказанности. Видимо, Зеленский уверен, что с ним вообще ничего не случится, поэтому он «может вытворять что угодно».

Соскин сообщал, что после ухудшения позиций Вооруженных сил Украины на поле боя началось стремительное падение режима Зеленского. Экс-советник напомнил о тяжелом положении украинской армии в районе Покровска в ДНР и обвинил Генштаб в неэффективном руководстве.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский ведет в на Украине профашистскую политику.