«Это и есть план?» В США усомнились в возможности Украины управлять ATACMS

Военный эксперт Шрайвер: у Украины нет возможностей запускать ATACMS

Attila Husejnow/Keystone Press Agency
Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина не сможет самостоятельно использовать крылатые ракеты западного производства для удара вглубь территории России. Такое заявление сделал американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети Х.

«Какие пусковые платформы будут использоваться? У Украины нет воздушных сил. Такие удары могут наносить только бомбардировщики НАТО, управляемые пилотами НАТО. Это и есть план? Серьезно?» — сказал Шрайвер.

Российский военный эксперт Игорь Коротченко считает, что России нужно нанести демонстрационный одиночный ядерный удар вблизи побережья Великобритании и Франции. По его мнению, это продемонстрирует решимость России.

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