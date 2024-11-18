«Это и есть план?» В США усомнились в возможности Украины управлять ATACMS

Украина не сможет самостоятельно использовать крылатые ракеты западного производства для удара вглубь территории России. Такое заявление сделал американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети Х.
«Какие пусковые платформы будут использоваться? У Украины нет воздушных сил. Такие удары могут наносить только бомбардировщики НАТО, управляемые пилотами НАТО. Это и есть план? Серьезно?» — сказал Шрайвер.
Российский военный эксперт Игорь Коротченко считает, что России нужно нанести демонстрационный одиночный ядерный удар вблизи побережья Великобритании и Франции. По его мнению, это продемонстрирует решимость России.
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