Возможная передача ядерного оружия Украине от уходящего президента США Джо Байдена — это абсурдная идея, которая противоречит конституции. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тэйлор-Грин на своей странице в социальной сети X .

«Это безумие и полностью антиконституционно, возможно, это акт государственной измены», — написала она.

Политик задалась вопросом: не стремится ли Байден таким образом развязать ядерную войну, чтобы использовать это как предлог для отсрочки передачи власти Дональду Трампу.

Тейлор-Грин написала ответ на пост предпринимателя Марио Навфаля, который с иронией высказался о решении властей США предоставить Украине ядерное оружие до ухода Байдена из Белого дома. Он назвал его очередным шагом в череде поставок все более смертоносного оружия ВСУ.

Ранее Эрик Принс, основатель известной в США частной военной компании Blackwater, обратился к президенту Джо Байдену с просьбой не провоцировать Россию после удара «Орешником» по территории Украины. Он подчеркнул, что запуск ракеты средней дальности — это явный знак того, что Россия готова применить ядерное оружие. Норвежский профессор Гленн Дизен обвинил Запад в ядерной эскалации, провокациях и следовании двойным стандартам.