Названы цели учений НАТО в Эстонии | 360°

Мир 11 мая 2024, 22:54 Названы цели учений НАТО в Эстонии Independent: войска НАТО начали учения в Эстонии с прицелом на Россию Freepik

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Войска НАТО начали в Эстонии учения Swift Response под руководством Великобритании с перспективой возможного отражения угрозы со стороны России. Об этом сообщило издание The Independent.

Журналисты издания описали происходящее на учениях. Они отметили, что вертолет Apache выполнил полет в поддержку наземных войск, штурмующих позиции России.

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«В ходе ожесточенного ближнего боя зачистили ряд укрепленных траншей, а с помощью беспилотников и ракет отбили контратаку», — отметили в материале.

По мнению авторов публикации, силы НАТО в Эстонии под руководством Великобритании взялись за отработку вариантов того, на что был бы похож конфликт, начавшийся на восточном фланге альянса.

Британские военные также анализируют ход боевых действий на Украине, используя полученные данные во время учений.

Генштаб ВС России уже начал подготовку к проведению учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия в ближайшее время. На втором этапе к ним присоединится Белоруссия.