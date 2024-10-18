Есть три сценария. Зеленский рассказал, что ждет Украину после выборов в США

FT: Зеленский заявил о трех сценариях конфликта на Украине после выборов в США

Владимир Зеленский заявил, что после президентских выборов в США возможны три сценария развития конфликта на Украине. Об этом сообщило издание Financial Times .

Однако озвучил Зеленский только один вариант — дальнейшую поддержку Украины союзниками. Два других сценария, по его словам, зависят от того, кто с января следующего года будет главой Белого дома.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал Зеленского ответственным за начало украинского конфликта и в очередной раз пообещал урегулировать ситуацию после избрания, добавив, что Украина уже проиграла боевые действия.

При этом, по мнению бывшего депутата Рады Александра Дубинского, Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак всячески пытаются добиться того, чтобы Трамп не сумел остановить конфликт.