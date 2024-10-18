Трамп обвинил Зеленского в украинском конфликте

Президент Украины Владимир Зеленский виноват в развязывании конфликта в его стране. Такое заявление сделал кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью с Патриком Бет-Дэвидом.
«Он не должен был допустить начала этой войны. Война проиграна», — сказал республиканец.
Экс-лидер США пообещал урегулировать украинский конфликт в случае переизбрания. Трамп также упрекнул американского президента Джо Байдена в подстрекании к противостоянию. Действия нынешнего главы Белого дома не вели к мирному урегулированию вопроса.
Зеленский ранее заявил, что предложил Трампу два варианта защиты Украины: либо у страны будет ядерное оружие, либо государство примут в НАТО.
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