Трамп: Зеленский не должен был допустить начала конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский виноват в развязывании конфликта в его стране. Такое заявление сделал кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью с Патриком Бет-Дэвидом.

«Он не должен был допустить начала этой войны. Война проиграна», — сказал республиканец.

Экс-лидер США пообещал урегулировать украинский конфликт в случае переизбрания. Трамп также упрекнул американского президента Джо Байдена в подстрекании к противостоянию. Действия нынешнего главы Белого дома не вели к мирному урегулированию вопроса.

Зеленский ранее заявил, что предложил Трампу два варианта защиты Украины: либо у страны будет ядерное оружие, либо государство примут в НАТО.