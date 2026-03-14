Еще восемь БПЛА сбили на подлете к Москве

Силы ПВО уничтожили еще восемь беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале . Общее число сбитых дронов достигло 16.

«Отражена атака шести БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Спустя 15 минут Собянин добавил, что на подлете к городу сбили еще два беспилотника.

Утром 14 марта средства противовоздушной обороны уничтожили 37 украинских дронов над четырьмя регионами России. Прошедшей ночью сбили 87 БПЛА, несколько беспилотников ликвидировали над акваториями Черного и Азовского морей.