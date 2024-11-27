Еще три беспилотника сбили на подлете к Севастополю

Губернатор Развожаев: ПВО сбила еще 3 беспилотника на подлете к Севастополю

Системы ПВО перехватили и уничтожили еще три беспилотника на подлете к Севастополю. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале .

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено еще два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря в районе Орловки и один БПЛА в районе Парка Победы», — заявил он.

До этого Развожаев сообщил об уничтожении двух воздушных целей над Севатостополем. В регионе ввели воздушную тревогу в 9:16 по московскому времени. Примерно через 20 минут ее отменили.

Также Развожаев 21 ноября сообщил, что силы ПВО сбили противокорабельную ракету «Нептун» на Черным морем, запущенную украинскими войсками. Фрагменты снаряда упали в акватории на значительном расстоянии от берега.