Две воздушные цели уничтожили утром 27 ноября близ Севастополя

Системы ПВО сработали в Севастополе утром 27 ноября. По предварительным данным, военные уничтожили две воздушные цели, заявил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале .

По его словам, все экстренные службы привели в состояние боевой готовности. Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и перейти в укрытия.

Позднее он заявил об отмене воздушной тревоги в городе. До этого ее включали в примерно в 09:16 по московскому времени.

Ранее, 21 ноября, российские системы ПВО сбили запущенную ВСУ противокорабельную ракету «Нептун» над Черным морем. Как уточнил Развожаев, обломки боеприпаса упали на большом удалении от берега.

Также угрозу ракетной опасности в Севастополе объявляли 2 ноября. Губернатор призывал жителей принять меры безопасности.