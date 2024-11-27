Две воздушные цели уничтожили утром 27 ноября близ Севастополя

Системы ПВО сработали в Севастополе утром 27 ноября. По предварительным данным, военные уничтожили две воздушные цели, заявил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.
По его словам, все экстренные службы привели в состояние боевой готовности. Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и перейти в укрытия.
Позднее он заявил об отмене воздушной тревоги в городе. До этого ее включали в примерно в 09:16 по московскому времени.
Ранее, 21 ноября, российские системы ПВО сбили запущенную ВСУ противокорабельную ракету «Нептун» над Черным морем. Как уточнил Развожаев, обломки боеприпаса упали на большом удалении от берега.
Также угрозу ракетной опасности в Севастополе объявляли 2 ноября. Губернатор призывал жителей принять меры безопасности.
Бойцы «Ахмата» ликвидировали группу солдат в форме НАТО под Суджей
Горячая линия главного врача в Подмосковье приняла 500 тысяч звонков
Жители новостроек в Подмосковье сдали в 4 раза больше вторсырья за год
Кровлю больницы в поселке Радовицкий под Шатурой отремонтируют к концу года
Детекторы дронов доставят из Шатуры в зону СВО по просьбам бойцов
Тренера и воспитанника секции по гребле в Шатуре наградили знаками отличия
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте