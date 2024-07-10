Столтенберг: НАТО считает самым большим риском для себя победу РФ на Украине

НАТО считает самым большим риском для себя победу России на Украине. Такой исход существенно навредит блоку, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Его слова привели «Известия».

Победа России придаст сил Ирану, Китаю и Северной Корее, которые являются главными противниками НАТО. Исход конфликта на Украине определит судьбу альянса на ближайшие десятилетия.

«Самой большой ценой и самым большим риском будет победа России на Украине. Мы не можем этого допустить», — заявил Столтенберг.

Он призвал все страны блока интенсивнее поддерживать Украину на поле боя. При этом генсек НАТО не упомянул о перспективах приема страны в альянс.

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что первый день саммита НАТО подтвердил агрессивную сущность блока. Соединенные Штаты и союзники не сказали ни слова о мире. Вместо этого они продолжили заниматься проповедью военной экспансии и милитаризма.