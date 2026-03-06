Еще одна подстанция загорелась на Кубани из-за падения обломков БПЛА

Подстанция загорелась на хуторе Бережном в Абинском районе после падения обломков беспилотника. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Площадь пожара составляет 120 квадратных метров. Два человека получили ранения, но госпитализация им не потребовалась, им оказали помощь на месте.

Кроме того, в самом Абинске в 14 квартирах пострадали стекла. Занятия в школах и детских садах отменены. Только в 09:50 угрозу атаки беспилотников сняли.

Из-за падения обломков другого беспилотника загорелась и подстанция в Крымском районе. Однако там площадь была меньше, 20 квадратных метров, и никто не пострадал. Возгорание уже удалось ликвидировать.

В общей сложности за ночь средства ПВО сбили 83 украинских беспилотника, из которых 56 — над Крымом.