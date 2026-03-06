Падение обломков дрона вызвало пожар на электростанции на Кубани

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на электростанции в Крымском районе. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«Пострадавших нет. Как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, возгорание на площади 20 квадратных метров ликвидировали в 06:50», — уточнили в пресс-службе.

В Абинском районе из-за атаки беспилотников включили сирены системы оповещения. Глава муниципалитета Илья Биушкин сообщил в своем телеграм-канале, что все занятия и мероприятия в школах, детских садах и культурных учреждениях Абинска отменили.

В городе обломки дронов уже повредили два многоквартирных дома: посекло кровлю, выбило стекла. Пострадавших нет. На месте происшествия работают спецслужбы.

За ночь средства ПВО сбили 83 украинских беспилотника над Россией. Больше всего дронов ликвидировали над Крымом, Азовским морем и Воронежской областью.