Еще одна группа военнопленных вернулась в Россию по итогам договоренностей, достигнутых 2 июня на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщило Министерство обороны .

Взамен украинская сторона также получила группу солдат и офицеров, попавших в плен. Их численность не сообщается.

Сейчас освобожденные российские военные находятся в Белоруссии, им оказывают медицинскую и психологическую помощь, а затем отвезут на Родину для дальнейшего лечения.

Накануне Ил-76 с другой группой освобожденных приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский. Военные покинули борт с развернутым российским флагом и, погрузившись в автобус, впервые за долгое время позвонили родным.

Помощник президента России, глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что вернувшиеся из плена солдаты стояли до конца, и пообещал, что власти страны сделают все, чтобы оставшиеся пленные оказались дома как можно раньше.