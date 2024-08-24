«Еще один знак». В Германии забили тревогу из-за ситуации в Донбассе

Репке: ВС РФ продвигаются вперед в ДНР из-за отсутствия у ВСУ линий обороны

Войска России стремительно продвигаются на запад в Донецкой Народной Республике. Это указывает на то, что у военных Украины больше нет оборонительных линий восточнее Красноармейска. Такое мнение выразил репортер немецкого издания Bild Джулиан Репке в соцсети X .

«Еще один знак: к востоку от Покровска (так украинская сторона называет Красноармейск — прим. ред.) больше нет укрепленной украинской линии обороны», — заявил он.

Репке отметил, что войска России вошли в Новогродовку и продвигаются вглубь региона.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что ВСУ столкнулись с проблемами в обороне Гродовки на Покровском направлении. По данным журналиста, войска Украины отошли на запад от населенного пункта.