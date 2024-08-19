Shot: Сафоновку в Курской области зачистили от ВСУ

Подразделения группировки «Север» и морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота зачистили от ВСУ населенный пункт Сафоновка в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил источник Telegram-канала Shot .

В селе находились боевики из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Выжившие бежали.

Ранее Министерство обороны сообщило, что ВСУ потеряли в регионе за сутки более 330 боевиков, а общее число потерь среди личного состава в Курской области достигло 3800.

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что украинские военные передислоцируются, чтобы попытаться атаковать Курскую область с нового участка, но российские войска контролируют ситуацию и готовы отразить наступление противника.