Еще один населенный пункт в Курской области зачистили от ВСУ

Shot: Сафоновку в Курской области зачистили от ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Подразделения группировки «Север» и морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота зачистили от ВСУ населенный пункт Сафоновка в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил источник Telegram-канала Shot.

В селе находились боевики из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Выжившие бежали.

Ранее Министерство обороны сообщило, что ВСУ потеряли в регионе за сутки более 330 боевиков, а общее число потерь среди личного состава в Курской области достигло 3800.

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что украинские военные передислоцируются, чтобы попытаться атаковать Курскую область с нового участка, но российские войска контролируют ситуацию и готовы отразить наступление противника.

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Зачем Запад на самом деле посылает своих журналистов в Курскую область?

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