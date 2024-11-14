Боевики «Азова» прибыли в район Часова Яра для устрашения других подразделений ВСУ

Боевиков «Азова»* перебросили в район Часов Яра для устрашения других подразделений украинской армии. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале , ссылаясь на собственные источники.

«В задачи прибывшего взвода входит стабилизация обстановки и недопущение прорыва оборонительных рубежей вооруженных формирований Украины», — написал он.

Марочко предположил, что азовцы* будут контролировать подразделения ВСУ, используя карательные методы. Также, по его словам, стоит ждать усиления использования тяжелых ударных беспилотников «Баба-яга» в районе Часов Яра. Эти дроны уже стали «визитной карточкой» украинских националистов, резюмировал офицер.

Недавно российская сторона обменяла девять женщин, служивших поварихами в бригаде «Азов»*. На скамье подсудимых остались 12 человек, их дела находятся в Южном окружном военном суде.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.