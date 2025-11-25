Еще несколько украинских беспилотников атаковали Белгородскую область

Украинские беспилотники продолжают атаковать Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

По его словам, дроны атаковали шесть округов, предположительно, пострадавших нет. Как минимум два автомобиля сгорели, 11 получили повреждения. Кроме того, в нескольких частных домах выбило стекла, в Грайворонском округе пострадали линии газо- и электроснабжения.

Ночью силы ПВО уничтожили два беспилотника над Белгородской областью. Основной удар противника пришелся на Краснодарский край — над ним ликвидировали 76 целей и еще 116 над Черным морем.

По данным Telegram-канала Shot, это были дроны типа FP-1, способные нести до 60 килограммов в тротиловом эквиваленте.