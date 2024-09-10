В Курской области российские средства ПВО уничтожили еще две управляемые авиационные бомбы, которые выпустила Украина. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
«Благодарю наших бойцов ПВО!» — написал он.
Данных о пострадавших или разрушениях на земле Смирнов не привел.
Днем 10 сентября врио губернатора Курской области также сообщил о сбитой авиабомбе ВСУ. Аналогичный снаряд уничтожили и утром 9 сентября.
В условиях режима КТО, который действует в регионе, оперштаб принял решение закрыть проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской атомной электростанции. Поводом для этого стало обеспечение дополнительных мер безопасности. Водителей проинформируют о путях объезда специальными табличками и указателями.
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Еще две управляемые авиабомбы сбили в Курской области
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