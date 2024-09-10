Еще две управляемые авиабомбы сбили в Курской области

Смирнов: в курском приграничье уничтожили еще 2 украинские авиабомбы

В Курской области российские средства ПВО уничтожили еще две управляемые авиационные бомбы, которые выпустила Украина. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале .

«Благодарю наших бойцов ПВО!» — написал он.

Данных о пострадавших или разрушениях на земле Смирнов не привел.

Днем 10 сентября врио губернатора Курской области также сообщил о сбитой авиабомбе ВСУ. Аналогичный снаряд уничтожили и утром 9 сентября.

В условиях режима КТО, который действует в регионе, оперштаб принял решение закрыть проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской атомной электростанции. Поводом для этого стало обеспечение дополнительных мер безопасности. Водителей проинформируют о путях объезда специальными табличками и указателями.