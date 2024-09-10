Промзону Курской АЭС закрыли для транзитного транспорта

Проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской атомной электростанции закрыли. Для водителей организовали объездной маршрут через поселок Иванино Курчатовского района. Об этом сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности региона Алексей Смирнов.

Он пояснил, что такое решение принял оперативный штаб для обеспечения дополнительных мер безопасности в условиях режима контртеррористической операции, который действует в регионе.

«В условиях действующего в регионе режима КТО для обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом принято решение ограничить проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской АЭС», — написал Смирнов.

Руководитель региона подчеркнул, что для информирования водителей о пути объезда установят специальные таблички и указатели.

Ранее оперативный штаб Курской области закрыл въезд в город Курчатов, где расположена атомная электростанция. Смирнов объявил, что на прилегающих дорогах создали блокпосты для пропуска местных жителей и работников городских предприятий.