Российские зенитчики уничтожили дрон ВСУ над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской областью, обошлось без пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — уточнил глава региона.

По словам Богомаза, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте уже работают оперативные и экстренные службы. Губернатор также поблагодарил российских военных за службу и защиту.

Ранее в Москве предотвратили теракт, который планировал устроить сторонник террористической организации — «Русский Добровольческий Корпус»*. Правоохранители задержали мужчину, который уже занимался его подготовкой.