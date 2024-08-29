Российские зенитчики уничтожили дрон ВСУ над Брянской областью

Фото: РИА «Новости»

Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской областью, обошлось без пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Беспилотный  летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — уточнил глава региона.

По словам Богомаза, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте уже работают оперативные и экстренные службы. Губернатор также поблагодарил российских военных за службу и защиту.

Ранее в Москве предотвратили теракт, который планировал устроить сторонник террористической организации — «Русский Добровольческий Корпус»*. Правоохранители задержали мужчину, который уже занимался его подготовкой.

Напоминание фашистам. Убивавшего жителей Донбасса полковника СБУ уничтожили в Кривом Роге

Сладкая поддержка Подмосковья. Дети из Курской области побывали на фабрике мороженого

Пророчества «мальчика-Ванги». Что известно о провидце Саше Сулине

Majdi Fathi

Тихий ботаник или серый кардинал? Что известно о брате Павла Дурова — Николае

Макрон — тот же Зеленский, на котором просто лучше сидит костюм

Изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте