Три человека пострадали в Брянской области при атаке ВСУ

Украинские террористы обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа с помощью дронов-камикадзе. Ранения получил глава Стародубского округа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

«В результате террористической атаки ранения получили сотрудник пожарно-спасательной службы, глава муниципального образования и водитель», — написал он.

Глава региона уточнил, что в результате атаки дрона загорелся жилой дом. На место ЧП прибыли пожарные и глава муниципального образования.

Во время проведения экстренных мероприятий, украинские боевики вновь атаковали населенный пункт, где глава муниципального образования Александр Подольный оказывал помощь местным жителям.

Богомаз отметил, что всех пострадавших доставили в районную больницу, где им оказали медицинскую помощь. Пожарные ликвидировали возгорание, не допустив угрозы распространения огня.

Ранее Богомаз заявил, что российские военные уничтожили силами ПВО 23 вражеских дрона. Пострадавших и разрушений нет.