Еще четыре вражеских БПЛА, летевших на Москву, сбили силы ПВО

Системы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил в MAX мэр Сергей Собянин.

На месте падения работают специалисты экстренных служб. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее Собянин сообщал, что с полуночи 26 марта на подлете к столице сбили 14 вражеских дронов. Житель села Кленово в Новой Москве пострадал при пожаре, который начался после падения обломков на частный дом. Ему оказывают медицинскую помощь.

А всего за ночь, по данным Минобороны, уничтожили и перехватили 125 украинских беспилотников над 15 регионами, а также над акваторией Черного моря.