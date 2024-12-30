Еще 8 детей участников СВО получили подарки на «Елке желаний» в Подольске

Заместители главы городского округа Подольск вручили подарки восьми детям участников специальной военной операции. Ребята приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний» и написали письма Деда Морозу.

К акции присоединились сотрудники администрации, которые закупили подарки и лично вручили их детям, чьи отцы погибли в зоне специальной военной операции во время исполнения боевых задач.

Первый заместитель главы Владимир Кравцов вручил Тане настольную игру, а ее брату — конструктор Lego.

Заместитель главы Вадим Буров подарил восьмилетнему Артему велосипед. Сын бойца СВО учится в школе № 6, которую в свое время окончил его отец. Он получает хорошие оценки, катается на лыжах и велосипеде по примеру главы семейства.

По поручению Евгения Градскова заместитель председателя комитета по образованию передала Веронике и Даше планшет и лазерный принтер. Техника поможет девочкам хорошо учиться в школе.

Заместитель главы Ольга Шашкова вручила подарки трем девочкам из двух семей. Аня и Лиза получили планшеты золотого и серого цвета, а 11-летняя Саша — подвесное кресло-кокон на стойке.

Заместитель Александр Мамлай подарил восьмилетней Ане коньки-трансформеры.

Представители администрации пообещали родственникам бойцов специальной военной операции помогать в любых ситуациях.