Еще 10 украинских дронов сбили над регионами России за два часа

Средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России с 07:00 до 09:00 11 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что пять дронов ликвидировали в небе над Крымом, три — над Татарстаном, еще по одному — над акваторией Каспийского моря и территорией Белгородской области.

В течение прошлой ночи средства ПВО уничтожили 108 дронов ВСУ, самое большое количество над Волгоградской областью — 49.

За вечер вторника над российскими регионами перехватили 48 беспилотников. Больше всего БПЛА уничтожили в Ростовской области — 17, по 10 БПЛА сбили в Краснодарском крае и Белгородской области, три — в Крыму, один — в Воронежской области. Еще семь украинских беспилотников ликвидировали над акваторией Азовского моря.