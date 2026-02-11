Более 100 украинских дронов сбили над территорией России за ночь

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 108 украинских дронов над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 49 БПЛА сбили над территорией Волгоградской области, 29 БПЛА — над Ростовской, по семь — над Саратовской и Черным морем, три — над Астраханской.

Также по два дрона уничтожили над Брянской областью, Татарстаном и Калмыкией. Еще по одному беспилотнику ликвидировали в небе над Воронежской, Белгородской, Курской и Тульской областями, Северной Осетией, Крымом и Азовским морем.

Ранее глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что обломки дронов повредили квартиру в городе Волжский и территорию завода на юге Волгограда. Также беспилотники упали на детский сад «Ягодка», информация о пострадавших и разрушениях не поступала.