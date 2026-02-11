Почти полсотни БПЛА перехватили над регионами России за вечер

Российские военные отбили атаку беспилотников на пять регионов и акваторию Азовского моря. За вечер силы ПВО уничтожили 48 дронов, сообщила пресс-служба Минобороны.

В период с 20:00 до 23:00 дежурные средства ПВО перехватили и обезвредили 48 украинских БПЛА самолетного типа, из них 17 — в Ростовской области. По 10 дронов уничтожили в Краснодарском крае и Белгородской области, три — в Крыму, один — в Воронежской области. Над акваторией Азовского моря военные засекли семь летательных аппаратов.

Сирены системы оповещения активизировались вечером 10 февраля в Крымском районе и Сочи, сообщил оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале. Обломки БПЛА упали в поселке Знаменском на территории городского округа Краснодар и во дворах трех частных домов в станице Выселки.

Ранее силовики выяснили, кто из офицеров Вооруженных сил Украины отдавал приказы об обстрелах Брянской области. Его подразделение находится в Сумской области.