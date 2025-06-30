Еще 10 мотоциклов передали из Люберец в зону СВО

Для передвижения по бездорожью из городского округа Люберцы в зону проведения специальной военной операции передали 10 мотоциклов. На передовую технику доставят волонтеры из организаций «Домашний очаг» и «Братские сердца».

Как рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков, техника этой модели уже хорошо зарекомендовала себя, поэтому по просьбе бойцов приобрели именно эти мотоциклы.

«Благодарю предприятия Люберец, депутатов, местное отделение Ассоциации ветеранов СВО Московской области и всех неравнодушных за постоянную поддержку защитников», — добавил руководитель муниципалитета.

Отметим, что ранее из Люберец бойцам передали багги для перевозки раненых, автозапчасти, средства связи, дроны и элементы технических приспособлений для экипировки военнослужащих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.