Владимир Зеленский принципиально не комментирует происходящее в Курской области, а на Западе не в восторге от того, что делает Украина. Тем не менее, на его позиции у власти не повлияет никакой исход боев. Такое мнение в комментарии 360.ru высказал бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Собеседник 360.ru отметил, что на Украине после начала событий в Курской области началась эйфория.

«Тем не менее, Зеленский не комментирует никак. Ведь он, наоборот, должен был быть сейчас на вершине хайпа, он должен был раздавать интервью, он должен был рассказывать, как все произошло, и наращивать свой рейтинг. Но он этого не делает. Почему? Потому что он смотрит, чем это все закончится», — заявил экс-депутат.

По его мнению, Зеленский будет говорить разное в зависимости от того, чем и когда закончатся бои. При этом Царев отметил, что в западных СМИ комментируют происходящее безо всякого пиетета.

«Я сказал слово „вылазка“. <…> Именно это слово употребляют — вылазка. Не „победоносное шествие, наступление…“, [не] „славная украинская армия“, а „вылазка“. И очень холодно. Почему? Потому что нет восторга от этого мероприятия за рубежом», — подчеркнул политик.

По его мнению, это плохой знак для украинских властей.

Кроме того, бывший депутат подчеркнул, что нахождение во власти Зеленского не связано с ситуацией на фронте, и он заинтересован в том, чтобы боевые действия продолжались как можно дольше. Царев добавил, что предпосылок для импичмента, переворота или военного мятежа на сегодня нет.

«Не факт, что не будет в будущем, но… Возможно, такая ситуация сложится после холодной и голодной зимы, когда Зеленского уже начнут свергать», — предположил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал целью атаки ВСУ усиление позиции страны на переговорах.