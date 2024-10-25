Эрдоган заявил о стремлении Путина прекратить огонь на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Казани заявил, что его российский коллега Владимир Путин стремится к прекращению огня на Украине. Его процитировало РИА «Новости» .

«Это уже подтвердили Хакан Фидан, наш министр иностранных дел, и Сергей Лавров, министр иностранных дел России, во время их встречи в Стамбуле», — добавил Эрдоган.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Путин никогда не ставил перед собой цели завоевать Украину. При этом Владимир Зеленский, по его словам, «уперся напрочь» и не хочет никаких мирных переговоров.

Белорусский лидер отметил, что западные партнеры Украины уже сами хотят мира и понимают, что поражение Зеленского неизбежно, но не могут отказать киевским властям, чтобы не потерять лицо.