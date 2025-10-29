«Эпидемия котлов». Военкор Сладков назвал три стадии ухудшения ситуации у ВСУ
У ВСУ есть три стадии ухудшения ситуации, и возможно, скоро начнется четвертая. Военкор Александр Сладков в Telegram-канале рассказал о положении, в котором оказалась украинская армия.
«Ребят, у ВСУ начинается эпидемия котлов», — заявил военкор.
Сладков отметил, что у украинской армии есть три стадии ухудшения положения:
- Потери ВСУ настолько велики, что они в ответ бьют по гражданским;
- Начинают просить о перемирии и пытаются затянуть Россию на переговоры;
- Теряют дух и сдаются в плен пачками, украинские генералы при этом впадают в ступор.
По мнению Сладкова, все три стадии присутствуют, дальше может быть четвертая — на российскую сторону начнут перебегать украинские генералы. На Запад бежать им нет смысла — вернут, добавил военкор.
За время боев в Купянске украинские войска потеряли более трех тысяч человек. Солдаты ВСУ убегают из города, минируя жилые дома. Попытки прорваться к своим проваливаются и часто заканчиваются пленом.