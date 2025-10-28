Shot: потерявшие 3 тыс. человек в Купянске ВСУ бегут из города, минируя дома

Общие потери украинской армии за время боев в Купянске превысили три тысячи человек, а блокада полностью провалилась, сообщил Shot . Сейчас вэсэушники бегут из города, минируя жилые дома. Буквально каждое здание.

Их попытки в панике выйти из окружения ВС России и прорваться к своим чаще всего заканчиваются ликвидацией или пленом, добавил источник канала.

Планы руководства по отходу из Купянска на днях раскрыл один из раненых штурмовиков украинского формирования, который был взят в плен. По его словам, им приказали минировать пути, чтобы российские силы не могли занять город быстро.

За минувшие выходные в рамках операции «Купянское кольцо» ликвидировали полсотни военнослужащих ВСУ, пытавшихся выбраться из окружения.