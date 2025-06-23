Украинские боевики бросали или добивали своих раненых боевых товарищей во время отступления из освобожденного российскими военными села Запорожье в ДНР. Об этом заявил штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Танкист, его процитировало РИА «Новости» .

По его словам, во время освобождения населенного пункта, чем дальше продвигались российские солдаты, тем легче было сражаться. Украинские военные не видели смысла держать оборону, поэтому оставляли позиции.

«Противник [раненых] никогда не забирает. Либо добивает, либо бросает на произвол судьбы», — сказал Танкист.

Еще он показал трофеи, которые раздобыл во время освобождения территорий. Там были военники, шевроны, амуниция, вооружения и другие вещи.

В субботу на прошлой неделе Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, этого удалось достичь благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Восток».