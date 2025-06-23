ВСУ бросали или добивали раненых сослуживцев при отступлении в ДНР
Украинские боевики бросали или добивали своих раненых боевых товарищей во время отступления из освобожденного российскими военными села Запорожье в ДНР. Об этом заявил штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Танкист, его процитировало РИА «Новости».
По его словам, во время освобождения населенного пункта, чем дальше продвигались российские солдаты, тем легче было сражаться. Украинские военные не видели смысла держать оборону, поэтому оставляли позиции.
«Противник [раненых] никогда не забирает. Либо добивает, либо бросает на произвол судьбы», — сказал Танкист.
Еще он показал трофеи, которые раздобыл во время освобождения территорий. Там были военники, шевроны, амуниция, вооружения и другие вещи.
В субботу на прошлой неделе Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, этого удалось достичь благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Восток».