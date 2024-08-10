Электроснабжение восстановили в Курской области

Правительство Курской области: в Курчатове и еще пяти районах дали свет

Фото: Pxhere

В Курчатове и еще пяти районах Курской области восстановили электроснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Энергетики вернули свет в Курчатовский, Октябрьский, Большесолдатский, Обоянский и Беловский районы.

Электроснабжение пропало после того, как обломки украинского беспилотника попали в трансформаторную подстанцию, вспыхнул пожар, передавали «Известия». Потребителей планировали подключить по резервным схемам.

До этого врио губернатора Алексей Смирнов писал, что российские военные отразили массированную атаку ВСУ. Системы противовоздушной обороны сбили четыре украинские ракеты и четыре дрона над Курской областью. В ночь на 10 августа над регионом уничтожили 26 дронов.

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