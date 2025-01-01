Электросамокаты оказались самым популярным транспортом на СВО

Баранец: бойцы ВС РФ на электросамокатах стали неуловимыми для ВСУ на СВО

Российские военные продемонстрировали редкую способность к быстрому перемещению на передовой благодаря использованию электросамокатов. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Это любопытнейшая сторона спецоперации. Вы будете сейчас смеяться — одним из самых популярных средств передвижения на поле боя стал электрический самокат», — рассказал офицер.

Баранец объяснил это тем, что «самокат бежит так, что не всегда беспилотник, даже FPV, успеет».

Еще год назад генералы бы в такое не поверили, а сейчас военные просят передать электросамокаты на фронт. По его словам, вот так современная армия и насыщается все больше неожиданными элементами, а не только ракетами, самолетами пятого и шестого поколения, но и самокатами.

Еще летом 2024 года депутат Госдумы Максим Иванов предлагал передавать электросамокаты в зону спецоперации, поясняя, что один из командиров запросил такую технику для гранатометного взвода, сообщило издание News.ru.

Прошлой осенью российский разведчик с позывным Тим уничтожил позицию украинских боевиков, подъехав к ним на мотоцикле и сбросив 30 килограммов пластита.