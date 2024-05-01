«Экстренная помощь» не спасла. Американец рассказал об огромных потерях ВСУ под Очеретиным | 360°

01 мая 2024, 20:37
«Экстренная помощь» не спасла. Американец рассказал об огромных потерях ВСУ под Очеретиным
Forbes: потери 47-й бригады ВСУ в живой силе и технике под Очеретиным огромны
Потери 47-й механизированной бригады ВСУ в боях под селом Очеретино оказались огромными. Об сообщил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.
По его словам, подразделение, насчитывавшее около 2000 военнослужащих, остро нуждается в отдыхе и восстановлении сил. Бригада потеряла сотни солдат и десятки единиц техники.
Реклама
Автор статьи отметил, что эту группировку называют «бригадой экстренной помощи», и что она состоит полностью из добровольцев и проходит подготовку у инструкторов НАТО.
Бригада оснащена танками M1 Abrams, боевыми машинами M2 Bradley и гаубицами М-109 американского производства. Однако это не помешало 30-й мотострелковой бригаде ВС России освободить Очеретино.
В результате украинские военные не справилась с ситуацией и позволили российским войскам значительно расширить фронт наступления на южном направлении.
После взятия села Очеретино российская армия может взять в окружение украинские войска в Донецкой Народной республике.
Военные
ВСУ
Армия
Реклама
Реклама