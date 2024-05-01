Спецоперация 01 мая 2024, 20:37 «Экстренная помощь» не спасла. Американец рассказал об огромных потерях ВСУ под Очеретиным Forbes: потери 47-й бригады ВСУ в живой силе и технике под Очеретиным огромны РИА «Новости»

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Потери 47-й механизированной бригады ВСУ в боях под селом Очеретино оказались огромными. Об сообщил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По его словам, подразделение, насчитывавшее около 2000 военнослужащих, остро нуждается в отдыхе и восстановлении сил. Бригада потеряла сотни солдат и десятки единиц техники.

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Автор статьи отметил, что эту группировку называют «бригадой экстренной помощи», и что она состоит полностью из добровольцев и проходит подготовку у инструкторов НАТО.

Бригада оснащена танками M1 Abrams, боевыми машинами M2 Bradley и гаубицами М-109 американского производства. Однако это не помешало 30-й мотострелковой бригаде ВС России освободить Очеретино.

В результате украинские военные не справилась с ситуацией и позволили российским войскам значительно расширить фронт наступления на южном направлении.

После взятия села Очеретино российская армия может взять в окружение украинские войска в Донецкой Народной республике.