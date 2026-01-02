Экспертиза установила личности 13 погибших в Хорлах
Сальдо: установили личности 13 погибших при ударе ВСУ в Хорлах
Следственные органы установили личности 13 погибших от террористического удара украинских боевиков по херсонскому поселку Хорлы. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Он подчеркнул, что работа по идентификации останков жертв теракта продолжилась.
«В результате кропотливой работы следственных органов удалось установить личности 13 погибших», — заявил Сальдо.
На сайте, где власти региона публикуют данные жертв теракта, на момент написания новости новые имена не опубликовали. Там остались личные сведения девяти погибших: трех мужчин и шести женщин.
В пресс-службе правительства Херсонской области заявили, что для идентификации некоторых останков потребуется генетическая экспертиза.
Всего в результате удара украинских беспилотников по кафе и ресторану в Хорлах погибли 25 взрослых и двое детей. Ранения получил 31 человек, включая пятерых несовершеннолетних.