Экспертиза установила личности 13 погибших в Хорлах

Сальдо: установили личности 13 погибших при ударе ВСУ в Хорлах

Следственные органы установили личности 13 погибших от террористического удара украинских боевиков по херсонскому поселку Хорлы. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо .

Он подчеркнул, что работа по идентификации останков жертв теракта продолжилась.

«В результате кропотливой работы следственных органов удалось установить личности 13 погибших», — заявил Сальдо.

На сайте, где власти региона публикуют данные жертв теракта, на момент написания новости новые имена не опубликовали. Там остались личные сведения девяти погибших: трех мужчин и шести женщин.

В пресс-службе правительства Херсонской области заявили, что для идентификации некоторых останков потребуется генетическая экспертиза.

Всего в результате удара украинских беспилотников по кафе и ресторану в Хорлах погибли 25 взрослых и двое детей. Ранения получил 31 человек, включая пятерых несовершеннолетних.