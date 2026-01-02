Судмедэксперты установили имена еще двух погибших женщин в Хорлах

Список погибших после удара украинских беспилотников по гостинице и кафе в селе Хорлы пополнился именами двух женщин 24 и 56 лет. Их личности установили специалисты Херсонского бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Там отметили, что общее число погибших, чью личности удалось установить, достигло девяти.

В пресс-службе добавили, что для работы по всем останкам потребуется проведение специальной генетической экспертизы.

Запущенный информационный сайт для публикации имен погибших в Хорлах после запуска упал от массированной кибератаки.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что хакеры действовали с подконтрольных Киеву территорий и из стран Евросоюза. Он добавил, что это очередное циничное преступление против человечности.