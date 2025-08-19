Экскурсию в мастерскую скульптора провели для семей бойцов СВО в Павловском Посаде

Близкие защитников и демобилизованные участники специальной военной операции из Павлово-Посадского городского округа посетили мастерскую известного скульптора Владимира Иванова. Гости увидели, как рождаются монументы.

Участники экскурсии во время мероприятия смогли высказать свои предложения по созданию мемориалов. В ближайшее время скульптуры разместят на Аллеях Героев в Павловском Посаде и Электрогорске.

По словам главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семенова, каждая деталь будущих памятников пронизана уважением, памятью и благодарностью к тем, кто проявил мужество и отвагу.

«Это не просто глина — это символы вечной признательности нашим защитникам, символы силы духа и верности долгу!» — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.