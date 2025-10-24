Экскурсию на алюминиевый завод провели для участников СВО в Павловском Посаде

Серия профориентационных мероприятий для демобилизованных бойцов спецоперации продолжается в Павловском Посаде. Накануне группа побывала в международной алюминиевой компании.

Участникам экскурсии рассказали историю предприятия. Им показали производственные цеха и познакомили с полным циклом работы.

Кроме того, Международная Алюминиевая компания предложила конкретные вакансии с достойными условиями труда. Для демобилизованных участников СВО это возможность профессионально вырасти.

Отметим, что в округе продолжают развивать программу адаптации бойцов спецоперации. Каждый участник боевых действий, вернувшийся домой, получает поддержку и возможности для построения новой гражданской жизни.

