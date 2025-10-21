Более 60 подразделений в зоне СВО получат гумпомощь из Павловского Посада

Гуманитарный конвой из Павлово‑Посадского округа отправился в ночь на 21 октября в зону специальной военной операции. Перед отправкой, 20 октября, в Казанском храме Павловского Посада прошел традиционный молебен.

Конвой сформирован по заявкам бойцов и включает оборудование и снаряжение для повышения мобильности, разведки, связи и быта. В состав груза вошли автомобили и мототехника, беспилотники и средства обнаружения дронов, комплекты связи и энергоснабжения, а также автозапчасти, стройматериалы, техника и обмундирование.

Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Общая стоимость отправленного груза превышает 7,5 миллиона рублей. Помощь будет распределена более чем по 60 подразделениям, где служат жители Павловского Посада и Электрогорска. Подразделения дислоцированы в Курской, Белгородской, Брянской, Запорожской и Харьковской областях, а также в ЛНР и ДНР.

Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Руководителем гуманитарной миссии традиционно назначен Роман Игоревич Тикунов. Глава округа Денис Семенов поблагодарил всех волонтеров, участвовавших в сборе, комплектации и доставке грузов, отметив их вклад как решающий для своевременного оказания помощи.